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1 час назад

Изменение климата связали с ухудшением мирового вылова рыбы

Lenta.ru

Ученые Квинслендского технологического университета, а также других австралийских научных организаций показали, что изменение климата угрожает мировому рыболовству и может привести к ухудшению вылова на десять процентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Изменение климата связали с ухудшением мирового вылова рыбы
Фото: ТАССТАСС

Исследователи смоделировали воздействие изменения климата на зоопланктон, на долю которого приходится около 40 процентов мировой морской биомассы. Зоопланктон является основным связующим звеном между фитопланктоном, который преобразует солнечный свет и питательные вещества в биомассу, и рыбой. Зоопланктон включает в себя антарктический криль, которым питаются киты, и даже медуз.

Исследователи обнаружили, что с изменением климата в будущих сообществах зоопланктона будут все больше доминировать плотоядные группы, такие как хетогнаты, и студенистые группы, такие как сальпы, а численность мелких всеядных ракообразных, таких как криль, будет снижаться. Новые доминирующие группы будут содержать всего пять процентов углерода, содержащегося во всеядном зоопланктоне. В результате качество рациона мелкой рыбы ухудшится на больших участках Мирового океана, а биомасса рыбы уменьшится на десять процентов.

Это будет иметь далеко идущие глобальные последствия, поскольку рыболовство обеспечивает более 20 процентов пищевого животного белка для 3,3 миллиарда человек и является средством существования 60 миллионов человек.

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