РФ продолжит изучать Марс с учетом несостоявшейся с ЕКА миссии

Роскосмос и Российская академия наук рассматривают возможность изучения Марса с учетом миссии «ЭкзоМарс-2022». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации.

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В публикации отмечается, что для исследования Марса могут быть привлечены иностранные партнеры. Специалисты Российской академии наук и Роскосмоса в данный момент прорабатывают эту возможность с учетом задела, созданного в рамках проекта «ЭкзоМарс».

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что Европейское космическое агентство (ЕКА) ранее категорически отвергло предложение Москвы приступить к исполнению миссии «ЭкзоМарс» в 2024 или 2026 году. Там также добавили, что знают о планах ЕКА запустить марсоход в октябре 2028 года без участия России.

Как говорится в сообщении, на европейский марсоход миссии «ЭкзоМарс-2022» установлены российские научные приборы (АДРОН-РМ и ИСЕМ), которые будут демонтированы в рамках работ по взаимному возврату оборудования.