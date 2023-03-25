Крупный астероид пролетит сегодня между Землей и Луной

По данным Европейского космического агентства, крупный астероид пролетит между Землей и Луной в субботу.

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Астероид 2023 DZ2, по оценкам, имеет ширину от 40 до 70 метров. Он достаточно большой, чтобы стереть с лица земли большой город, если упадет на нашу планету.

В субботу в 22:49 по московскому времени он пройдет в 175 000 километрах от Земли со скоростью 28 000 километров в час.

Обсерватория в Ла-Пальме впервые обнаружила астероид 27 февраля.

На прошлой неделе одобренная ООН Международная сеть предупреждения об астероидах решила провести быструю характеристику 2023 DZ2. Это означает, что астрономы по всему миру будут анализировать астероид с помощью целого ряда приборов, таких как спектрометры и радары.