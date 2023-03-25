Тим Кук назвал отношения Apple и Китая симбиотическими

Вчера стало известно, что генеральный директор Apple Тим Кук поехал в Китай на выходные, чтобы принять участие в бизнес-саммите, спонсируемом государством. В новом отчёте Financial Times более подробно рассказывает о визите предпринимателя.

«Apple и Китай росли вместе, и это был симбиотический вид отношений», — сказал глава Apple во время мероприятия.

Также во время выступления Кук упомянул «очень крупную цепочку поставок Apple в Китае», а также многочисленные магазины Apple Store в стране и экосистему разработчиков App Store. Financial Times добавляет, что гендиректор «избегал упоминаний о напряжённости между США и Китаем и проблемах с цепочкой поставок».