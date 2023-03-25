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24 минуты назад

Франция запретила устанавливать instagram*, TikTok, Twitter и др. на телефоны госслужащих

Ferra.ru

Франция на днях запретила использование TikTok, Twitter, Instagram* и других развлекательных приложений на телефонах государственных служащих, передает AP. Все дело в опасениях по поводу недостаточных мер по безопасности данных в приложениях.

Франция запретила устанавливать instagram*, TikTok, Twitter и др. на телефоны госслужащих
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Министр трансформации и государственного управления Франции Станислас Герини в своем заявлении сказал, что "развлекательные" приложения недостаточно безопасны для использования в государственных административных службах и "могут представлять риск для защиты данных".

Запрет будет контролироваться Агентством по кибербезопасности Франции. В заявлении не уточняется полный список запрещенных приложений, но отмечается, что решение было принято после того, как другие правительства приняли меры против TikTok.

Но есть и исключения: если чиновник хочет использовать запрещенное приложение в профессиональных целях. Пример: Герини опубликовал объявление о запрете в Twitter.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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