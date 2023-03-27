Huawei раскрыла дату анонса глобальных версий Huawei P60 и Mate X3

Компания Huawei объявила дату глобального запуска флагманского P60 Pro и складного Mate X3.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Европейские фанаты бренда явно останутся недовольны — всё дело в том, что дебют P60 Pro в регионе состоится лишь 9 мая, в рамках специального мероприятии в Мюнхене в Германии.

Наряду с P60 Pro, Huawei также представит новый складной Mate X3, часы Huawei Watch Ultimate и наушники FreeBuds 5.

Напомним, что анонс устройств в Китае также состоялся не так давно. Смартфоны представили менее недели назад.