ChatGPT допустил утечку личных данных

Персональные данные пользователей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT утекли в Сеть, сообщила компания-разработчик OpenAI на своем официальном сайте. По информации IT-специалистов, причиной случившегося стала ошибка в работе библиотеки с открытым исходным кодом.

Некоторые пользователи могли видеть имя и фамилию другого активного пользователя, адрес электронной почты, платежный адрес, последние четыре цифры (только) номера кредитной карты и срок действия кредитной карты, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что полные номера кредитных карт никогда не разглашались.

По информации разработчиков, утечка коснулась 1,2% пользователей. Ошибку обнаружили 20 марта, в понедельник. На фоне сбоя часть электронных писем, в которых содержались последние цифры номеров кредитных карт, с подтверждением подписки на ChatGPT отправлялись не тем пользователям.