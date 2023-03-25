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19 минут назад

ChatGPT допустил утечку личных данных

News.ru

Персональные данные пользователей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT утекли в Сеть, сообщила компания-разработчик OpenAI на своем официальном сайте. По информации IT-специалистов, причиной случившегося стала ошибка в работе библиотеки с открытым исходным кодом.

ChatGPT допустил утечку личных данных
Фото: News.ruNews.ru

Некоторые пользователи могли видеть имя и фамилию другого активного пользователя, адрес электронной почты, платежный адрес, последние четыре цифры (только) номера кредитной карты и срок действия кредитной карты, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что полные номера кредитных карт никогда не разглашались.

По информации разработчиков, утечка коснулась 1,2% пользователей. Ошибку обнаружили 20 марта, в понедельник. На фоне сбоя часть электронных писем, в которых содержались последние цифры номеров кредитных карт, с подтверждением подписки на ChatGPT отправлялись не тем пользователям.

Ранее ChatGPT отчитал пользователя за свою же ошибку. Скриншот «беседы» разошелся в соцсетях. Бот запутался в датах, сказав, что 16 декабря 2022 года наступит позже 12 февраля 2023 года. Когда пользователь поправил ChatGPT, нейросеть начала ругаться.

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