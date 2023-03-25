Скончался соучредитель Intel

В своем доме на Гавайях в окружении семьи скончался один из соучредителей американской корпорации Intel Гордон Мур, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Ему было 94 года. Мур считается первопроходцем в области полупроводниковой промышленности. В его честь назван «закон Мура», с помощью которого десятилетиями предсказывался устойчивый рост вычислительной мощности. Мур предсказал, что интегральные схемы приведут к созданию домашних компьютеров или терминалов, подключенных к центральному компьютеру. Также он предвидел создание автоматического управления для автомобилей и персональное портативное коммуникационное оборудование.