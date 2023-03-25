В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
21 минуту назад

Археологи нашли в древнеегипетском храме редкие изображения знаков зодиака

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Тюбингенского университета обнаружили в древнеегипетском храме 12 рельефных росписей со знаками зодиака. Об этом сообщается на сайте университета.

Археологи нашли в древнеегипетском храме редкие изображения знаков зодиака
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Строительство храма в городе Эсны примерно в 60 километрах к югу от Луксора началось в эпоху династии Птолемеев, но продолжалось веками. Все, что осталось сейчас — это вестибюль, в котором ученые обнаружили великолепно расписанные фрески, изображающие богиню с головой стервятника Нехбет и богиню с головой змеи Ваджет, а также 12 знаков зодиака.

Для этого они удалили 2000-летнюю грязь с фресок, под которой роспись была практически не заметна. Археологам повезло: под слоем грязи сохранились даже цвета красок.

Ученые объяснили, что знаки зодиака — часть вавилонской астрономии и они не появлялись в Египте до времен Птолемеев. Несколько лет назад находки в храме позволили выяснить древнеегипетские названия созвездий: Месехтиу (Большая Медведица), Сах (Орион) и другие.

Работы в храме начались в 2018 году, с тех пор очищено более половины потолка, а также 8 из 18 колонн и 2 наличника, поддерживающих потолок. Ученые надеются, что в будущем найдут здесь больше росписей.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий