Археологи нашли в древнеегипетском храме редкие изображения знаков зодиака

Ученые из Тюбингенского университета обнаружили в древнеегипетском храме 12 рельефных росписей со знаками зодиака. Об этом сообщается на сайте университета.

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Строительство храма в городе Эсны примерно в 60 километрах к югу от Луксора началось в эпоху династии Птолемеев, но продолжалось веками. Все, что осталось сейчас — это вестибюль, в котором ученые обнаружили великолепно расписанные фрески, изображающие богиню с головой стервятника Нехбет и богиню с головой змеи Ваджет, а также 12 знаков зодиака.

Для этого они удалили 2000-летнюю грязь с фресок, под которой роспись была практически не заметна. Археологам повезло: под слоем грязи сохранились даже цвета красок.

Ученые объяснили, что знаки зодиака — часть вавилонской астрономии и они не появлялись в Египте до времен Птолемеев. Несколько лет назад находки в храме позволили выяснить древнеегипетские названия созвездий: Месехтиу (Большая Медведица), Сах (Орион) и другие.