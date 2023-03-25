Роскомнадзор предложил ограничить анонимность в интернете

Роскомнадзор предлагает использовать оборудование, установленное у провайдеров в рамках закона о суверенном рунете, для ограничения доступа к средствам анонимизации. Об этом в субботу, 25 марта, пишет «Коммерсантъ».

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Ведомство разработало проект постановления правительства, которым предлагается изменить правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Документ предполагает внесение сайтов, позволяющих анонимизировать пользователей интернета, в число угроз, которые предписывается фильтровать.

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В пояснительной записке говорится, что к ним относятся сервисы, позволяющие регистрироваться на сайтах и мессенджерах с помощью виртуального номера телефона. Поправки в случае принятия правительством вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Газета напоминает, что с мая 2019 года работающие в России мессенджеры должны идентифицировать пользователей. Обычно это делается при регистрации по номеру мобильного телефона, который в РФ нельзя оформить анонимно. В Роскомнадзоре полагают, что доступ к сайтам, позволяющим регистрироваться через виртуальные номера, «способствует использованию услуг связи в противоправных целях» и нарушает безопасность интернета в России.

Под описание подпадают и номера на платформе Павла Дурова Fragment, которые можно покупать за криптовалюту для анонимной регистрации в Telegram. При этом эксперт юридической фирмы DRC Евгений Кравченко подчеркнул, что в России не запрещено пользоваться виртуальными номерами или другими подобными средствами.

«А вот если через виртуальный номер или VPN совершить правонарушение и если удастся соотнести вас и сервис, тогда, очевидно, угроза наказания будет», — предупредил он.