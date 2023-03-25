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55 минут назад

Умер соучредитель Intel Гордон Мур

ТАССиещё 3

Один из основателей американской компании Intel Гордон Мур умер на 95-м году жизни.

Умер соучредитель Intel
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в заявлении компании, являющейся ведущим поставщиком микропроцессоров, Мур ушел из жизни в пятницу в окружении семьи в своем доме на Гавайях.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил, что "Мур определил технологическую отрасль своими знаниями и видением".

"Моя карьера и большая часть моей жизни сформировались благодаря возможностям, которые открывались при руководстве Гордона в Intel, и для меня честь и ответственность продолжать его наследие", - добавил он.

Intel была основана в 1968 году Гордоном Муром и Робертом Нойсом. Мур проработал в компании 38 лет - с 1968 по 2006 год.

Наука и техника,Гордон Мур,Intel,
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