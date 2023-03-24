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Норвежскому поставщику оружия перестало хватать энергии из-за TikTok

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Строящийся в Норвегии дата-центр китайской соцсети TikTok повлиял на работу местного производителя оружия Nammo. Компания пожаловалась, что ей перестало хватать электроэнергии, сообщает VG.

Норвежскому поставщику оружия перестало хватать энергии из-за TikTok
© globallookpress.com

Рост оборонных заказов как от властей Норвегии, так и от других стран НАТО привел к увеличению загрузки предприятий Nammo. Ракеты и иные боеприпасы, произведенные там, используются в том числе для поставок на Украину.

Цеха компании находятся в бизнес-парке Rafoss, возле озера Мьеса. Место было выбрано из-за дешевой электроэнергии, получаемой от местных гидроэлектростанций. Производитель собирался увеличить выпуск, но столкнулся с тем, что на противоположном берегу озера началось возведение крупного дата-центра под названием OSL2-Hamar.

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Проект рассчитан на мощность 150 мегаватт, контракт на поставки уже подписан. Бизнес-парку, в котором находится Nammo, требуется 30-40 мегаватт, и теперь компания не уверена, что получит достаточно электроэнергии для расширения производства.

«Власти должны выбирать между хранением видео с котиками или обеспечением критически важных социальных функций», — подчеркнул гендиректор компании Мортен Брандтцег.

В декабре прошлого года он заявлял, что нехватка снарядов и ракет в условиях боевых действий на Украине связана с изменением военных доктрин союзников по НАТО в последние десятилетия. По мнению Брандтцега, планированию наземных сражений в стиле Второй мировой войны в блоке предпочли целенаправленную, асимметричную войну против неискушенных противников, так что текущая ситуация застала их врасплох.

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