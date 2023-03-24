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28 минут назад

Samsung готовится представить складной смартфон нового формата

Газета.Ru

Samsung может выпустить складной смартфон-«гармошку» вместе с Galaxy Z Fold5 и Z Flip5. Об этом на своей странице в Twitter заявил инсайдер Йогеш Брар.

Новый смартфон Samsung сможет складываться в букву Z
Фото: SamsungSamsung

Компания уже неоднократно показывала прототипы подобных устройств с двойным шарниром. Такая технология подразумевает, что одна из петель шарнира позволяет экрану сгибаться внутрь, а другая — наружу, в результате чего при частичном сгибании смартфон обретает своего рода Z-образную форму.

Откидывающийся наружу шарнир позволит использовать часть складного экрана в качестве дисплея смартфона без необходимости использования внешнего дисплея, как, например, в Galaxy Z Fold4.

Инсайдер также заявил, что Samsung отказалась выпускать бюджетную версию флагмана Galaxy S23 FE.

Ожидается, что презентация Galaxy Z Fold5, Z Flip5 и нового складного смартфона-«гармошки» состоится в августе 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Dynamic Island в iPhone 15 получит встроенный датчик приближения.

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