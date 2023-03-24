Новый смартфон Samsung сможет складываться в букву Z

Samsung может выпустить складной смартфон-«гармошку» вместе с Galaxy Z Fold5 и Z Flip5. Об этом на своей странице в Twitter заявил инсайдер Йогеш Брар.

Фото: Samsung Samsung

Компания уже неоднократно показывала прототипы подобных устройств с двойным шарниром. Такая технология подразумевает, что одна из петель шарнира позволяет экрану сгибаться внутрь, а другая — наружу, в результате чего при частичном сгибании смартфон обретает своего рода Z-образную форму.

Откидывающийся наружу шарнир позволит использовать часть складного экрана в качестве дисплея смартфона без необходимости использования внешнего дисплея, как, например, в Galaxy Z Fold4.

Инсайдер также заявил, что Samsung отказалась выпускать бюджетную версию флагмана Galaxy S23 FE.

Ожидается, что презентация Galaxy Z Fold5, Z Flip5 и нового складного смартфона-«гармошки» состоится в августе 2023 года.