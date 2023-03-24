Экипаж МКС вернется на Землю из-за повреждения "Союз МС-22"

Ранее госкорпорация Роскосмос запланировала возвращение поврежденного корабля "Союз МС-22" на Землю в беспилотном режиме на 28 марта. При этом сообщается, что расстыковка от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС) в 12:57 по московскому времени. Посадка произойдет в районе города Жезказган в Казахстане в 14:45 по московскому времени. До этого сообщалось, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России произвели с единственного действующего космодрома в Европе Плесецк в Архангельской области. Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" был произведен 23 марта в 9:40 мск боевыми расчетами космических войск Воздушно-космическими силами Российской Федерации, отметили в Минобороны.