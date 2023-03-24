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1 час назад

Экипаж МКС вернется на Землю 27 сентября из-за повреждения "Союз МС-22"

Газета.Ruиещё 9

Экипаж Международной космической станции вернется на Землю 27 сентября из-за повреждения корабля "Союз МС-22". Об этом сообщается на сайте госкорпорации Роскосмос.

Экипаж МКС вернется на Землю из-за повреждения "Союз МС-22"
Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос»Сергей Корсаков/«Роскосмос»

"Приземление корабля "Союз МС-23" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио планируется 27 сентября", - говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее госкорпорация Роскосмос запланировала возвращение поврежденного корабля "Союз МС-22" на Землю в беспилотном режиме на 28 марта. При этом сообщается, что расстыковка от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС) в 12:57 по московскому времени. Посадка произойдет в районе города Жезказган в Казахстане в 14:45 по московскому времени. До этого сообщалось, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России произвели с единственного действующего космодрома в Европе Плесецк в Архангельской области. Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" был произведен 23 марта в 9:40 мск боевыми расчетами космических войск Воздушно-космическими силами Российской Федерации, отметили в Минобороны.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Минобороны России,Роскосмос,
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