Учёные открыли новый способ борьбы со старением и развитием рака

Группа исследователей из Кёльнского университета обнаружила, что определённый белковый комплекс предотвращает восстановление повреждённого генома в клетках человека, мышей и нематоды. Если его подавить, то можно добиться успехов в лечении рака, а также в борьбе со старением.
«Когда мы подавляем так называемый комплекс DREAM в клетках тела, включаются различные механизмы восстановления, что делает эти клетки чрезвычайно устойчивыми ко всем видам повреждений ДНК», — пояснил один из авторов новой научной статьи.
Работа учёных впервые позволяет им улучшить репарацию ДНК в клетках организма и воздействовать на причины старения и развития рака. В ходе экспериментов исследователям удалось подавить комплекс DREAM с помощью фармацевтического агента.