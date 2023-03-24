Необыкновенные наскальные рисунки нашли в Испании

В Испании совместная команда археологов и спелеологов обследовала пещеру Кова-де-ла-Вила и задокументировала более ста ранее неизвестных доисторических изображений. Ученые отмечают, что эти древние рисунки являются уникальными.

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Как сообщает Arkeonews, команда, обнаружившая доисторические произведения искусства в Кова-де-ла-Вила, описала их как "исключительные как из-за их необычности, так и из-за их отличного состояния сохранности". Находка была сделана в регионе Ла-Фебро на юго-западе Каталонии.

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Всего исследователи обнаружили более 100 доисторических рисунков, которые были изображены на восьмиметровой каменной панели. Специалисты считают, что композиция отражала мировоззрение земледельческих обществ того времени. Одной из ее особенностей является то, что она выполнена исключительно в технике гравировки при помощи каменных или деревянных инструментов.

На рисунках изображены в основном фигуры, напоминающие лошадей и коров, а также солнце и звезды. На одной из стен пещеры обнаружено большое количество схематических изображений. Так, одна из древних гравюр состоит из пяти горизонтальных линий, расположенных одна над другой. Ниже представлены различные фигуры, в том числе четвероногие. Здесь же можно увидеть зигзагообразные и прямые линии, а также круги. Имеется и фигура, похожая на "идола с глазами".

Распределение различных элементов предполагает, что это могла быть одна общая композиция. Сканирование помогло установить, что рисунки были созданы в переходный период между энеолитом и бронзовым веком, то есть между 5000 и 3000 годами до нашей эры. В Каталонии такие типы наборов рисунков в подземных пещерах встречаются очень редко. В целом на территории Испании известно несколько пещер с наборами доисторических рисунков, в том числе пещера Вальмайор в Альбиньяне, пещеры Ла-Пилета и Нерха в Малаге, Ла-Мурселагина в Кордове и Лос-Энебралехос в Сеговии, Галера-дель-Флекс в Бургосе и Майя в Сории. Однако ни в одной из них подобных гравюр не находили.