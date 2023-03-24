Цвет глаз оказался связан со здоровьем сетчатки

Команда немецких ученых из Института молекулярной клеточной биологии и генетики имени Макса Планка (MPI-CBG) в Дрездене выявила, что процессы, формирующие пигмент (цвет) глаз также связаны со здоровьем сетчатки. Выводы работы опубликованы в журнале PLOS Genetics, краткий обзор приводит издание Medical Xpress.

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В процессе исследования были изучены четыре гена, регулирующие кинурениновый путь у плодовой мушки Drosophila melanogaster. Кинурениновый путь — метаболический путь с использованием метаболитов кинуренина и триптофана, отвечающий в том числе за образования пигмента в глазу. Нарушение этого процесса может вызывать различные генетические и психические расстройства.

Авторы использовали комбинацию генетических методов, экспериментов с изменением рациона питания подопытных и биохимический анализ метаболитов, чтобы выявить различные мутации испытуемых. Специалисты обнаружили, что метаболит 3-гидроксикинуренин (3OH-K) оказался связан с повреждением сетчатки. Степень разрушения была вызвана дисбалансом вредного 3OH-K и защитных метаболитов, такими как кинуреновая кислота (KYNA).