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1 час назад

Нейросеть нарисовала клип для ранее не изданного трека Linkin Park

Газета.Ru

Американская группа Linkin Park опубликовала клип, который был создал при помощи нейросетей. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Нейросеть нарисовала клип для неизданного трека Linkin Park
Фото: Linkin Park/YouTubeLinkin Park/YouTube

Речь идет о клипе на трек «Fighting Myself» из архивов альбома «Meteora». При создании «бесконечного» видеоряда, где одна картинка постоянно сменяет другую, использовалась малоизвестная нейросеть Kaiber. Сообщается, что ее алгоритмы создали сотни отдельных кадров, которые потом были объединены в единую запись. В ролике можно увидеть персонажа в стиле аниме, путешествующего по развалинах некоего города.

В ранее не изданном треке «Fighting Myself» звучат голоса Майка Шиноды и скончавшегося солиста группы Честера Беннингтона. На момент написания новости клип, созданный нейросетью, собрал на YouTube свыше 200 тыс. просмотров и почти 65 тыс. лайков.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что нейросети способны привести к массовым увольнениям таких специалистов, как бухгалтеры, юристы, дизайнеры, копирайтеры и маркетологи. Почти 20% опрошенных руководителей российских компаний выразили уверенность в том, что в будущем ИИ сможет полностью заменить вышеуказанных специалистов.

Наука и техника,Майк Шинода,Mail.ru Group,
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