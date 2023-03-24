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1 час назад

Samsung выпустила бюджетный телефон с фирменным процессором и батареей на 6000 мАч

Ferra.ruиещё 1

Сегодня в Индии дебютировал Samsung Galaxy F14. Он получил неплохие характеристики и невысокую цену.

Samsung выпустила бюджетный телефон с батареей на 6000 мАч
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Galaxy F14 оснащён 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой 90 Гц и разрешением FullHD+. В его основе лежит фирменный процессор Samsung — 5-нанометровый Exynos 1330 с поддержкой 5G. Питает устройство батарея ёмкостью 6000 мАч. Максимальная скорость зарядки 25 Вт.

Что касается камеры, то у Samsung Galaxy F14 установлена 50-мегапиксельная основная с макросенсором. В каплевидном вырезе на передней панели находится 13-мегапиксельная селфи-камера.

Samsung Galaxy F14 оценили в 12 990 индийских рупий за версию 4+128 ГБ и 14 490 индийских рупий за вариант 6+128 ГБ (около 12 и 14 тысяч рублей соответственно).

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