ИИ создал уравнение для оценки массы скоплений галактик

Искусственный интеллект усовершенствовал формулу нахождения массы галактических скоплений. Статья об этом опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: ESA/Hubble & NASA ESA/Hubble & NASA

Распределение массы во вселенной является важнейшим вопросом астрофизики и космологии. При этом оценить массу далеких галактических скоплений очень трудно, поскольку наиболее удобный метод — исследование параметров орбиты — с ними не работает. В связи с этим астрофизики измеряют параметры галактических скоплений с помощью эффекта Сюняева — Зельдовича. Гравитация сжимает межзвездный газ, и от степени этого сжатия зависит рассеяние фотонов радиоизлучения на горячих электронах этого газа. Иными словами, массу скопления можно оценить по тому, как меняется реликтовое излучение, проходящее через него.

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Однако выведенная в конце XX века формула была неидеальной. Теперь Дигвиджай Вадекар из Института перспективных исследований в Принстоне и его коллеги воспользовались искусственным интеллектом и методом символьной регрессии для того, чтобы создать более точную формулу. Инструмент, по сути, перебирает различные комбинации математических операторов, таких как сложение и вычитание, с различными переменными, чтобы увидеть, какое уравнение лучше всего соответствует данным наблюдений.

Вадекар и его сотрудники «скармливали» программе современную симуляцию Вселенной, содержащую множество галактических скоплений. Затем их программа, написанная математиком Майлзом Крэнмером, искала и определяла дополнительные переменные, которые могли бы сделать оценки массы более точными.

ИИ полезен для выявления новых комбинаций параметров, которые аналитики-люди могут не заметить. Программа может лучше анализировать большие объемы данных, часто обнаруживая неожиданные влияющие факторы, в то время как внимание людей как правило ограничено несколькими параметрами. В итоге программа добавила к уравнению новый член, а люди-исследователи затем обнаружили у него физический смысл. Выяснилось, что старая формула неточно оценивала влияние сверхмассивных черных дыр в центрах галактик на микроволновый фон.