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1 час назад

Redmi представила Note 12 4G

ITZine.ru

Redmi Note 12 4G имеет плоскую заднюю панель по сравнению с изогнутой на его собрате 5G. Модель 4G по-прежнему оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Отличается и отдел чипсета — Note 12 4G оснащен новым Snapdragon 685 с 4/6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ встроенной памяти.

Redmi презентовала Note 12 4G
Фото: Itzine.ruItzine.ru

На модели 4G также есть основная камера на 50 МП, которая должна делать снимки лучше, чем 48-мегапиксельная камера Note 12. Остальные 8-мегапиксельный сверхширокий модуль и 2-мегапиксельный помощник глубины идентичны. Redmi Note 12 4G по-прежнему загружает MIUI 14 на базе Android 13 и оснащен той же батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Itzine.ru

Redmi Note 12 4G выпускается в цветах Onyx Grey, Mint Green и Ice Blue. Цены на комплектацию 4/64 ГБ начинаются от 199 евро.

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