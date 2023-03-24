Инсайдер показал смартфон с самыми тонкими рамками в мире

Известный инсайдер, скрывающийся под никнеймом Ice Universe, продемонстрировал своим подписчикам новую разработку — экран для смартфона с самыми узкими рамками в мире. Их ширина не превышает 1 мм. Изображение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте инсайдера.
«Хорошие новости! China Star запустит массовое производство экрана с чрезвычайно узкой рамкой в 1 мм со всех четырех сторон, что побьет рекорд iPhone 15 Pro, толщина рамок которого составляет 1,55 мм. Я уже, скорее всего, знаю, в каком смартфоне оно [стекло] будет использоваться. Жду с нетерпением!», — написал Ice Universe.
Он также прикрепил к публикации изображение смартфона, в котором установлено подобное стекло. На нем видно, что дисплей неназванного гаджета будет лишен каких-либо отверстий под фронтальную камеру и иные датчики.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что китайский техногигант Huawei представил в Китае «умные» часы TalkBand B7, которые можно использовать в качестве Bluetooth-гарнитуры для телефонных разговоров.