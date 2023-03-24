Инсайдер показал смартфон с самыми тонкими рамками в мире

«Хорошие новости! China Star запустит массовое производство экрана с чрезвычайно узкой рамкой в 1 мм со всех четырех сторон, что побьет рекорд iPhone 15 Pro, толщина рамок которого составляет 1,55 мм. Я уже, скорее всего, знаю, в каком смартфоне оно [стекло] будет использоваться. Жду с нетерпением!», — написал Ice Universe.