В России образовался избыток электросамокатов

В прошлом году в страну ввезли 325 тысяч таких средств передвижения. При этом в рознице граждане купили только 160 тысяч штук.

Такие данные приводит газета «Ведомости», ссылаясь на подсчёты аналитиков компании «F+ tech-Марвел». Они выяснили, что в Россию импортировали самокатов почти на 11 млрд рублей, а в рознице было реализовано на 3,5 млрд рублей.