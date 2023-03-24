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В России образовался избыток электросамокатов

В прошлом году в страну ввезли 325 тысяч таких средств передвижения. При этом в рознице граждане купили только 160 тысяч штук.

В России образовался избыток электросамокатов
© ТАСС

Такие данные приводит газета «Ведомости», ссылаясь на подсчёты аналитиков компании «F+ tech-Марвел». Они выяснили, что в Россию импортировали самокатов почти на 11 млрд рублей, а в рознице было реализовано на 3,5 млрд рублей.

В материале издания говорится, что тренд объясняется сезонностью товара. Обычно поставки идут активнее в первой половине года, чем во второй.

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