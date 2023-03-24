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30 минут назад

Virgin Orbit начала искать финансирование для продолжения работы

Lenta.ru

В компании Virgin Orbit, предлагающей пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, начали искать финансирование для продолжения работы. Об этом сообщает SpaceNews.

Virgin Orbit начала искать финансирование для продолжения работы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание пишет, что с этой целью на работу вышли несколько сотрудников компании, чья деятельность ранее была приостановлена минимум на неделю. Свою работу они начнут с 23 марта, тогда как большинство сотрудников компании пробудут в отпуске до 27-го.

По данным Reuters, в настоящее время Virgin Orbit ведет переговоры с венчурным фондом Matthew Brown о привлечении до 200 миллионов долларов за счет частного размещения акций. Соответствующая сделка может быть закрыта 24 марта.

В феврале генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт заявил, что причиной провального пуска ракеты LauncherOne, состоявшегося в январе, стала недорогая деталь.

Неудачный пуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании, произошел 9 января.

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