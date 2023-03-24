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1 час назад

Сервисы электронных книг активно пополняются комиксами

Sostav.ru

Сервисы электронных книг расширяют библиотеки комиксов и манги. Так, входящая в МТС платформа «Строки» планирует открыть специальный раздел комиксов и разместить там не менее 100 популярных графических произведений. В «Букмейте» и «ЛитРесе» также пополнят ассортимент такими изданиями, сообщает «Коммерсант».

Российские сервисы электронных книг активно пополняются комиксами
Фото: Sostav.ruSostav.ru

В «Строках» в ближайшее время появятся графические произведения самого издательства и партнеров. До конца 2024 года на платформу планируют добавить 100 таких произведений. В «Букмейте» (принадлежит «Яндексу») рассказали, что на платформе уже есть раздел комиксов. Сейчас происходит его обновление.

В ассортименте сервиса «ЛитРес» представлено более 1,2 тыс. наименований в категории «комиксы и манга». Гендиректор группы компаний Сергей Анурьев отметил, что сервисам цифровых книг непросто конкурировать в сегменте графических произведений, для этого ему нужно обеспечить ассортимент, сравнимый либо с бумажным ассортиментом комиксов, либо с тем, что пользователь может найти на пиратских ресурсах.

Участники книжного рынка отмечают, что расширение сегмента позволит платформам быстрее распространять новинки и потеснить пиратов, которые используют «битое» изображение и перевод из любительских групп в интернете.

Продажи комиксов в России в прошлом году показали рекордный рост в натуральном выражении. При этом рост происходил с высокой базы, но на сегменте ещё не отразился уход зарубежных авторов. Например, издателям из России продажи лицензий на новые комиксы приостановила Marvel, и уже в 2023 году участники рынка готовятся ощутить эффект от потери.

Наука и техника,Сергей Анурьев,Коммерсант,Яндекс,МТС,
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