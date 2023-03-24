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12 минут назад

ВКонтакте выпустит свой аналог Microsoft Office и Google Docs

Ferra.ru

Крупнейшая российская соцсеть ВКонтакте объявила о планах добавить в свои сервисы совместный редактор текстов и электронных таблиц.

ВКонтакте выпустит свой аналог Microsoft Office и Google Docs
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Новая функция призвана составить конкуренцию таким известным инструментам, как Google Workspace и Microsoft Office, позволяя пользователям создавать, редактировать и совместно работать над документами и электронными таблицами в рамках платформы.

Редактор текста и электронных таблиц будет интегрирован в существующую экосистему ВКонтакте, что позволит пользователям напрямую делиться документами со своими контактами или группами, способствуя более удобному сотрудничеству и общению.

По словам представителей ВКонтакте, данная интеграция повысит полезность платформы, сделав её универсальным решением как для личного, так и для профессионального использования.

В дополнение к редактору совместной работы, ВКонтакте также собирается запустить интеллектуальный редактор фотографий и видео. Эта новая функция будет использовать искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения, чтобы помочь пользователям с лёгкостью редактировать свой визуальный контент.

Пользователи смогут применять фильтры, настраивать цвета и выполнять другие расширенные задачи редактирования - и все это в рамках платформы.

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