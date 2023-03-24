МТС приобрела производителя автомобильной электроники

ООО «МТС Авто» приобрело 100% компании «Ди Вай Технолоджис», которая производит автомобильную электронику. «Ди Вай Технолоджис» строит завод по промышленному производству электрооборудования для автомобилей на территории Технополис «Москва», сообщается в пресс-релизе МТС.
На строящемся заводе планируется разработка и выпуск, в частности, систем телематики, аппаратных решений для безопасности вождения, бортовых информационных и мультимедийных систем с сервисами экосистемы МТС и партнёров, а также других систем в рамках развития программы автомобильной электроники.
На заводе предполагается размещение лаборатории для проведения отраслевых испытаний и тестирования разрабатываемой продукции, а также для сторонних испытаний внешних предприятий отрасли. Предприятие включено в программу Минпромторга России по обеспечению автопроизводителей критическими компонентами и материалами автомобильной промышленности.
Ранее сообщалось, что МТС планирует выпускать более 10 тыс. устройств в год, поставляя их отечественным и китайским автопроизводителям. Система может работать либо на операционной системе Linux, что ограничит её функционал, либо на Linux, совмещённом с Android, если получит сертификацию Google.
В 2019 году МТС уже пыталась выходить на рынок бортовых компьютеров для автомобилей — в партнёрстве с «Яндексом» продавала в рознице системы «МТС/Яндекс Авто». В 2020 году поддержка устройств прекратилась. «Яндекс», выпускающий подобные устройства, также решил отказаться от развития этого направления.