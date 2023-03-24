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1 час назад

Маск сообщил, что платная подписка Twitter Blue стала доступна пользователям по всему миру

ТАССиещё 1

Платная верификация аккаунтов в Twitter под названием Twitter Blue отныне доступна для пользователей по всему миру, сообщил в четверг владелец соцсети Илон Маск.

Маск объявил о доступности платной подписки Twitter Blue
Фото: ТАССТАСС

"Twitter Blue теперь доступен во всем мире", - написал Маск на своей странице в Twitter.

Подписка Twitter Blue позволяет пользователям соцсети получать синюю галочку в своих учетных записях, которая свидетельствует о подлинности их аккаунтов. Помимо этого, сообщалось, что обладатели подписки будут видеть в два раза меньше рекламы, смогут размещать на своей странице видеозаписи большей длительности и получать ранний доступ к нововведениям. Кроме того, учетные записи с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев.

27 октября прошлого года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. 6 ноября он объявил о намерении ввести платную верификацию аккаунтов в рамках подписки Twitter Blue. 10 ноября продажа подписки была приостановлена из-за роста числа фейковых аккаунтов, однако уже в декабре продажи Twitter Blue были возобновлены, но лишь для пользователей в Австралии, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и США.

Наука и техника,Илон Маск,
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