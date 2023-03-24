Может ли в России начаться эпидемия сибирской язвы

Опасность в том, когда этот природный очаг разрастается, например, вот сейчас есть сообщение, что в Москве появляется, в Московской области. Это означает, что местные дикие животные могут стать резервуаром для такой инфекции, и тогда надо особенно бдительными быть людям тех профессий, которые как-то связаны с животными. Сейчас надо наблюдать просто, насколько действительно можно говорить о том, что природный очаг распространился на Московскую область, - Пётр Чумаков, Сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгарта, профессор.