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1 час назад

Может ли в России начаться эпидемия сибирской язвы

Ferra.ru

Сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгарта профессор Пётр Чумаков объяснил, ждать ли в России распространения сибирской язвы.

Может ли в России начаться эпидемия сибирской язвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам учёного, сибирская язва — природно-очаговое заболевание, которое без участия человека циркулирует у животных. В группу риска входят люди, так или иначе связанные с животными, например те, кто разделывает шкуры.

Возбудитель может проникнуть в ранку, при этом сибирская язва, несмотря на то, что это заболевание тяжело протекает, не является неизлечимым — с ним отлично справляются антибиотики. К тому же болезнь не передаётся между людьми.

Чумаков прокомментировал информацию о заболевших сибирской язвой в Подмосковье. По его мнению, это завозные случаи, да и ситуация в целом не опасная, не будет массового заражения людей.

Но ветеринарным и санитарным службам терять бдительности нельзя, так как «местные дикие животные могут стать резервуаром для инфекции».

Опасность в том, когда этот природный очаг разрастается, например, вот сейчас есть сообщение, что в Москве появляется, в Московской области. Это означает, что местные дикие животные могут стать резервуаром для такой инфекции, и тогда надо особенно бдительными быть людям тех профессий, которые как-то связаны с животными. Сейчас надо наблюдать просто, насколько действительно можно говорить о том, что природный очаг распространился на Московскую область, - Пётр Чумаков, Сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгарта, профессор.

Наука и техника,Петр Чумаков,
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