Ученые оценили вред бездымного табака для кровообращения ног

Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что употребление жевательного и нюхательного табака может повышать риск развития заболевания периферических артерий в два раза. Исследование опубликовано в American Journal of Preventive Medicine.
Заболевание периферических артерий (ЗПА) – воспалительное заболевание, чаще всего поражающее артерии нижних конечностей. Из-за нарушения кровоснабжения ног могут развиться хромота и ишемические язвы. Известно, что курение сигарет повышает риск развития ЗПА, но меньше исследований посвящено влиянию чистого табака.
Ученые оценили данные 14 тысяч участников исследования риска атеросклероза ARIC. Средний возраст участников в начале исследования составлял 54,1 года.
Частота обнаружения ЗПА составила 4,4 случая на 1000 человеко-лет среди потребителей бездымного табака и 3,4 случая на 1000 человеко-лет среди курильщиков. Для сравнения: среди лиц, которые не употребляли табак, частота ЗПА составила 1,3 случая на 1000 человеко-лет.
После поправки на социально-демографические и сердечно-сосудистые факторы риска употребление бездымного табака было связано с увеличением риска ЗПА в два раза.
Негорючие табачные изделия (жевательный и нюхательный табак) часто считаются «чистыми» и менее вредными, чем сигареты, так как не содержат продуктов горения. Новое исследование показывает, что они, тем не менее, оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье сосудов.