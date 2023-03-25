Аналоги ChatGPT: лучшие бесплатные альтернативы

Запуск вирусного чат-бота ChatGPT в ноябре 2022 года перевернул Интернет: социальные сети доверху заполнены картинками из диалогов с ботом, мемами и смешными историями. Им пользуются учителя, программисты, создатели цифрового контента… Но он далеко не единственный и не самый мощный чат-бот на рынке. Портал makeuseof.com рассказал о шести альтернативах ChatGPT.

Фото: ТАСС ТАСС

Видео дня

Chatsonic работает за счет того же алгоритма, что и ChatGPT, однако его нельзя назвать просто копией популярного бота. Напротив, Chatsonic совершенствует возможности ChatGPT и исправляет его недостатки благодаря возможности брать актуальную информацию из Google Knowledge Graph. Это позволяет чат-боту наиболее точно отвечать на вопросы и предоставлять свежие данные, чтобы помочь пользователю. Кроме того, Chatsonic поддерживает голосовое общение и способен генерировать изображения по текстовым запросам при помощи интеграции Stable Diffusion и DALL-E.

GPT-3 Playground появился задолго до того, как ChatGPT стал вирусной интернет-сенсацией, однако этот проект не получил широкой популярности из-за недружелюбного интерфейса и отсутствия рекламы, направленной на обычную аудиторию. GPT-3 Playgroud — гораздо более мощная ИИ-платформа, рассчитанная на опытных пользователей. Она предлагает богатый список настроек и опций для персонализации, но не так хорошо считывает человеческие намерения и распознает контекст. Нюанс лишь в том, что в параметрах нужно хорошо разобраться, и это не самая простая задача.

YouChat работает на базе ИИ-модели GPT-3,5. Он встроен в поисковый движок you.com, благодаря чему чат-бот эффективно помогает находить информацию в Интенете. Правда, YouChat страдает теми же ограничениями, что и все боты на основе GPT-3,5: это означает, что ИИ не может ответить на вопросы насчет событий, произошедших после 2021 года. Если не обращать внимания на этот нюанс, YouChat — более чем достойная альтернатива ChatGPT.

Bing AI Chat от Microsoft — пожалуй, ближайший полноценный аналог ChatGPT. Чат-бот работает на основе недавно выпущенной модели GPT-4, что делает его более мощным, чем бесплатный ChatGPT. Кроме того, Bing AI в реальном времени собирает информацию о событиях в мире, что позволяет ему точно отвечать на актуальные запросы. Наконец, бот также пользуется наработками Microsoft в сфере ИИ, что автоматически делает его более продвинутым решением на фоне конкурентов. К сожалению, платформа доступна только при записи в список ожидания, где находятся миллионы пользователей: Bing AI пока что проходит публичное тестирование.

Еще один конкурент ChatGPT, о котором стоит упомянуть — это Bard AI от Google. Но на данный момент он доступен лишь ограниченному кругу тестеров и привилегированных пользователей. Из-за этого сложно оценить способности бота, но если судить по проблемам, возникшим на дебютной презентации проектов, мощность и возможности Bard AI вызывают некоторые сомнения.