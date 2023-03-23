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24 минуты назад

Ученые обнаружили выброшенных на берег морских выдр, умерших от редкого паразита

Газета.Ru

Ученые выяснили, что причиной смерти выброшенных на берег морских выдр был токсоплазмоз. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Дейвисе.

Ученые из США назвали причину смерти выброшенных на берег морских выдр
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Морские выдры, или каланы — это живущие в воде млекопитающие, родственные речным выдрам. В дикой природе они обитают на Дальнем Востоке, в Тихом океане между Аляской и Курильскими островами. В период с 2020 по 2022 годы четыре калана было выброшено на берег на западе Северной Америки.

Теперь ученые провели их вскрытие и выявили причину смерти. Выяснилось, все они страдали от воспаления жировой ткани, а дальнейший анализ показал, что они были больны токсоплазмозом, болезнью, которую вызывает одноклеточный паразит Toxoplasma gondii. Он является распространенным паразитом диких и домашних кошек и выделяется с их фекалиями. Хотя люди редко испытывают от него какие-либо симптомы, токсоплазмоз может вызывать выкидыши и неврологические заболевания.

Большое количество паразитов наблюдалось по всему телу, за исключением головного мозга, поражение которого у каланов часто приводит к смерти. Анализ ДНК выявил редкий штамм токсоплазмы под названием COUG во всех четырех случаях. Этот штамм был впервые обнаружен в 1995 году у канадских пум во время наблюдения за вспышкой заболевания у живущих по соседству людей. Морские выдры особенно уязвимы для заражения токсоплазмой, потому что они живут недалеко от береговой линии, где паразит может попасть к ним через дождевые стоки, а также поскольку они поедают морских беспозвоночных, которые могут концентрировать паразитов.

«Это было полной неожиданностью, — сказала Карен Шапиро из Калифорнийского университета в Дэвисе. — Генотип COUG никогда ранее не был описан ни у морских выдр, ни где-либо в прибрежной среде Калифорнии, ни у каких-либо других водных млекопитающих или птиц»

Ученые обеспокоены тем, что если он загрязнит окружающую среду и морскую цепь питания, он может представлять опасность для здоровья населения.

В настоящее время случаев заражения людей этим штаммом не зарегистрировано.

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