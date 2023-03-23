Ученые из США назвали причину смерти выброшенных на берег морских выдр

Ученые выяснили, что причиной смерти выброшенных на берег морских выдр был токсоплазмоз. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Дейвисе.

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Морские выдры, или каланы — это живущие в воде млекопитающие, родственные речным выдрам. В дикой природе они обитают на Дальнем Востоке, в Тихом океане между Аляской и Курильскими островами. В период с 2020 по 2022 годы четыре калана было выброшено на берег на западе Северной Америки.

Теперь ученые провели их вскрытие и выявили причину смерти. Выяснилось, все они страдали от воспаления жировой ткани, а дальнейший анализ показал, что они были больны токсоплазмозом, болезнью, которую вызывает одноклеточный паразит Toxoplasma gondii. Он является распространенным паразитом диких и домашних кошек и выделяется с их фекалиями. Хотя люди редко испытывают от него какие-либо симптомы, токсоплазмоз может вызывать выкидыши и неврологические заболевания.

Большое количество паразитов наблюдалось по всему телу, за исключением головного мозга, поражение которого у каланов часто приводит к смерти. Анализ ДНК выявил редкий штамм токсоплазмы под названием COUG во всех четырех случаях. Этот штамм был впервые обнаружен в 1995 году у канадских пум во время наблюдения за вспышкой заболевания у живущих по соседству людей. Морские выдры особенно уязвимы для заражения токсоплазмой, потому что они живут недалеко от береговой линии, где паразит может попасть к ним через дождевые стоки, а также поскольку они поедают морских беспозвоночных, которые могут концентрировать паразитов.

«Это было полной неожиданностью, — сказала Карен Шапиро из Калифорнийского университета в Дэвисе. — Генотип COUG никогда ранее не был описан ни у морских выдр, ни где-либо в прибрежной среде Калифорнии, ни у каких-либо других водных млекопитающих или птиц»

Ученые обеспокоены тем, что если он загрязнит окружающую среду и морскую цепь питания, он может представлять опасность для здоровья населения.