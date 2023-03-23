NASA обнаружило гигантскую аномалию в магнитном поле Земли

NASA активно отслеживает странную аномалию, появившуюся в магнитном поле Земли. Между Южной Америкой и юго-западной Африкой ученые зафиксировали гигантскую область с более низкой магнитной напряженностью. Об этом пишет Science Alert.

Этому явлению дали название Южноатлантическая аномалия (SAA), она много лет беспокоила ученых. Ее сравнивают с «вмятиной» в магнитном поле Земли или так называемой «выбоиной в космосе». SAA никак не влияет на жизнь на Земле, чего нельзя сказать об орбитальной аномалии. Когда через нее проходят космические корабли, у них могут выйти из строя бортовые технологические системы, если они столкнутся с высокоэнергетическими протонами, исходящими от Солнца.

Таким образом глобальные сбои несут риск потери данных, из-за этого спутниковые операторы отключают системы корабля до того, как он войдет в зону аномалии. Чтобы снизить эти опасности, NASA следит за аномалией.