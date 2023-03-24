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1 час назад

Парад планет в эти выходные: что нужно знать о редком явлении и как его увидеть

Мария Иванова

Астрономы со всего мира заявляют, что в конце марта 2023-го состоится редкое явление. Целых пять планет Солнечной системы (Меркурий, Юпитер, Венера, Уран и Марс) сойдутся в одном секторе звездного неба, благодаря чему их можно будет хорошо рассмотреть в телескоп. Кроме них будет заметен лунный полумесяц и астероид 2023 DZ2.

Парад планет в эти выходные: что нужно знать о редком явлении и как его увидеть
Фото: NASANASA

Планеты выстроятся в видимую дугу между 25 и 30 марта, однако пока нельзя сказать, получится ли наблюдать все пять одновременно. Эксперты рекомендуют изучать ночное небо вскоре после захода солнца. Марс будет виден в течение всего периода, тогда как другие планеты имеют более короткие окна видимости. Юпитер и Меркурий можно заметить в течение часа после заката, до того, как они зайдут за линию горизонта. После этого появятся Венера и Сатурн, которые пробудут над горизонтом один-два часа.

Юпитер будет загорожен солнечным светом после 28 марта, поэтому астрономы рекомендуют искать его по ночам. Если вы серьезно настроены, то Сатурн можно поймать в восточной части горизонта перед рассветом 27-28 марта.

Видимость планет будет зависеть от вашего расположения. Для оптимальных условий желательно подыскать точку наблюдений без облаков, откуда открывается четкий вид на горизонт. Венеру и Марс можно заметить невооруженным взглядом, тогда как для Урана и Меркурия потребуется бинокль или телескоп.

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