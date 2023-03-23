Huawei представила складной смартфон Mate X3 со спутниковой связью

Сегодня компания Huawei представила линейку смартфонов Huawei P60 и новый складной Huawei Mate X3.

Фото: Huawei Huawei

Особенностями новинки стали функция двусторонней спутниковой связи Beidou и фиксирование шарнира под любым углом, за счёт чего гаджет можно использовать в приоткрытом состоянии. Основан смартфон на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G, устройство получило 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ и 1 ТБ встроенной.

Гаджет защищён ультратонким стеклом, имеет более низкий вес и размер по сравнению с предшественниками, а также получил защиту от воды IPX8 и режим сенсорного ввода мокрыми руками.

Huawei

Устройство получило 7,85" внутренний гибкий экран 2496×2224, LTPO, с частотой обновления 120 Гц и 6,4" внешний дисплей LTPO, 120 Гц, Full HD+ 2504×1080 пикселей. Смартфон оснащён основной 50-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией, 13 Мп сверхширокоугольной и 12 Мп телефото с 5х зумом, а также 8 Мп селфи-камерой.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с поддержкой проводной 66 Вт зарядки и беспроводной мощностью 50 Вт.

Вес Huawei Mate X3 — 239 граммов, толщина в разложенном состоянии — 5,3 мм. Управляется устройство операционной системой HarmonyOS 3.1.