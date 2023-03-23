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48 минут назад

Ядро отдаленной галактики начало испускать джеты в сторону Земли

Елена Прошина

Астрономы впервые зафиксировали, что джеты одной из отдаленных галактик изменили свое движение и оказались направленными на Землю. Таким образом, ядро этой галактики превратилось из квазара в блазар. Об этом пишет 3dnews.

Ядро отдаленной галактики начало испускать джеты в сторону Земли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о галактике № PBC J2333.9-2343, расстояние до которой составляет 656,8 млн световых лет. Ранее ее релятивистские струи (джеты) были направлены не в сторону Земли, поэтому ее ядро причисляли к квазарам.

Однако астрономы решили изучить галактику более предметно с помощью различных телескопов. Так, было обнаружено, что блазар галактики направлен в сторону Земли. Оказалось, что в какой-то момент направление джетов изменилось на 90 градусов. Удалось также выяснить размер галактики – его диаметр составляет 4 млн световых лет. К примеру, у нашего Млечного Пути это 100 тыс. световых лет.

Джеты и раньше меняли направление, но только в противоположную сторону. Такое явление, как сейчас было обнаружено впервые. Что вызвало это событие, пока неизвестно. Возможно, это произошло из-за слияния галактик или возобновления активности черной дыры.

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