iPhone 12 mini резко подешевел в России

Компактный смартфон iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном резко подешевел на маркетплейсах в России. Как сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru, цена на гаджет из 2020 года упала на 35%.

Фото: Apple Apple

Отмечается, что если на старте продаж подобная модель «айфона» стоила 70 тыс. руб., то в настоящее время ее можно найти менее чем за 45 тыс. руб.

При этом смартфон потенциально может вовсе пропасть с прилавков, так как его производство было прекращено в 2022 году, и теперь магазины распродают остатки.

Релиз iPhone 12 mini состоялся в 2020 году во время ежегодной презентации Apple. Смартфон получил OLED-дисплей на 5,4 дюйма, процессор Apple A14 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти. Гаджет оснащен двойной камерой и аккумулятором на 2227 мАч. После выхода iPhone 13 mini компания отказалась от компактного форм-фактора в своих смартфонах.