Мишустин рассказал о планах выпускать в РФ более 100 самолетов в год

Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 самолетов различных модификаций в год. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме.

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Для этого были приняты все необходимые решения по финансированию отрасли. По словам главы правительства, сейчас необходимо «не снижать набранные темпы», в том числе и в модернизации производственных линий на предприятиях.

Мишустин добавил, что первый полет самолета SSJ100 с отечественным двигателем ПД-8 должен состояться в ближайшие три месяца. Кроме того, успешно прошли летные испытания опытных образцов ИЛ-114 и самолета «Байкал». Сертифицирован двигатель ПД-14 и композитное крыло для лайнера МС-21.