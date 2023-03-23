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13 минут назад

Мишустин рассказал о планах выпускать в РФ более 100 самолетов в год

Никита Бородкин

Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 самолетов различных модификаций в год. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме.

Мишустин рассказал о планах выпускать в РФ более 100 самолетов в год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для этого были приняты все необходимые решения по финансированию отрасли. По словам главы правительства, сейчас необходимо «не снижать набранные темпы», в том числе и в модернизации производственных линий на предприятиях.

Мишустин добавил, что первый полет самолета SSJ100 с отечественным двигателем ПД-8 должен состояться в ближайшие три месяца. Кроме того, успешно прошли летные испытания опытных образцов ИЛ-114 и самолета «Байкал». Сертифицирован двигатель ПД-14 и композитное крыло для лайнера МС-21.

Напомним, что правительство выделило более 237 млрд рублей на реализацию проектов в сфере авиастроения. В последующие два года на эти цели также направят дополнительные 32 млрд рублей.

Наука и техника,Михаил Мишустин,Госдума,
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