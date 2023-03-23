RuStore с момента запуска установили более 8 млн человек

Российский магазин приложений RuStore с момента запуска в мае 2022 года установили более 8 млн пользователей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

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"Дал поручения создать единый отечественный магазин приложений. Сейчас RuStore уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше 8 млн человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн кинотеатры, интернет-магазины", - сообщил Мишустин.

Он отметил, что всего из магазина приложений было совершено более 18 млн загрузок.