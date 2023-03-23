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6 минут назад

RuStore с момента запуска установили более 8 млн человек

ТАССиещё 2

Российский магазин приложений RuStore с момента запуска в мае 2022 года установили более 8 млн пользователей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

RuStore с момента запуска установили более 8 млн человек
Фото: ТАССТАСС

"Дал поручения создать единый отечественный магазин приложений. Сейчас RuStore уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше 8 млн человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн кинотеатры, интернет-магазины", - сообщил Мишустин.

Он отметил, что всего из магазина приложений было совершено более 18 млн загрузок.

RuStore создавала VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Он был запущен в мае 2022 года.

Наука и техника,Михаил Мишустин,Госдума,
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