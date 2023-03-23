Кабмин усилил поддержку разработчиков программного обеспечения

Российское правительство усилило поддержку разработчиков программного обеспечения (ПО), чтобы достичь самодостаточности отечественных цифровых решений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг в Госдуме с ежегодным отчетом кабмина.

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Председатель правительства, говоря о цифровизации - одном из приоритетов развития - напомнил, что из-за давления западных стран Россию покинули крупнейшие иностранные поставщики софта.

"В таких условиях мы усилили поддержку наших разработчиков [ПО], чтобы по поручению президента [РФ Владимира Путина] обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений", - сказал он.

Среди мер поддержки Мишустин отметил льготные кредиты для IT-предприятий, освобождение их от выездных налоговых проверок и упрощение процедуры госзакупок. Также он обратил внимание на то, что на ближайшие два года был обнулен налог на прибыль таких компаний, а число аккредитованных IT-предприятий выросло.

"При этом реализация продуктов и услуг отрасли повысилась за прошедший год на 22 %", - заметил он.

Кроме того, глава кабмина напомнил, что во время предыдущего отчета речь шла о создании единого отечественного магазина приложений, и отметил, что магазин - Рустор "уже заработал, cтав заменой зарубежным аналогам". По словам Мишустина, его уже установили свыше 8 млн человек, а количество загрузок в нем на данный момент превышает 18 млн.