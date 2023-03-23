В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Кабмин усилил поддержку разработчиков программного обеспечения

ТАСС

Российское правительство усилило поддержку разработчиков программного обеспечения (ПО), чтобы достичь самодостаточности отечественных цифровых решений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг в Госдуме с ежегодным отчетом кабмина.

Кабмин усилил поддержку разработчиков программного обеспечения
Фото: UnsplashUnsplash

Председатель правительства, говоря о цифровизации - одном из приоритетов развития - напомнил, что из-за давления западных стран Россию покинули крупнейшие иностранные поставщики софта.

"В таких условиях мы усилили поддержку наших разработчиков [ПО], чтобы по поручению президента [РФ Владимира Путина] обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений", - сказал он.

Среди мер поддержки Мишустин отметил льготные кредиты для IT-предприятий, освобождение их от выездных налоговых проверок и упрощение процедуры госзакупок. Также он обратил внимание на то, что на ближайшие два года был обнулен налог на прибыль таких компаний, а число аккредитованных IT-предприятий выросло.

"При этом реализация продуктов и услуг отрасли повысилась за прошедший год на 22 %", - заметил он.

Кроме того, глава кабмина напомнил, что во время предыдущего отчета речь шла о создании единого отечественного магазина приложений, и отметил, что магазин - Рустор "уже заработал, cтав заменой зарубежным аналогам". По словам Мишустина, его уже установили свыше 8 млн человек, а количество загрузок в нем на данный момент превышает 18 млн.

Помимо этого, как заметил председатель правительства, на основе современных технологий в России "появляются и новые удобные для граждан формы покупки товаров", а в течение последних трех лет количество регистрирующихся компаний в сфере электронной торговли увеличилось в 13 раз. "Это отличный показатель!" - заключил премьер.

Наука и техника,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий