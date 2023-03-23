"В авиастроении - создаем линейку современных самолетов и вертолетов. В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера "Сухой Суперджет". Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев", - сказал он.