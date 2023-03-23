Первый полет самолета SSJ 100 с отечественным двигателем ПД-8 должен состояться в ближайшие три месяца, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
"В авиастроении - создаем линейку современных самолетов и вертолетов. В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера "Сухой Суперджет". Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев", - сказал он.
Премьер добавил, что Россия также успешно провела летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета "Байкал", а в декабре сертифицировала двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.
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