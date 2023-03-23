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54 минуты назад

В десктопной версии WhatsApp появились новые функции

Газета.Ru

WhatsApp представил новый клиент для Windows, который отличается повышенной скоростью и возможностью работать независимо от смартфона. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

Теперь пользователи могут синхронизировать WhatsApp без активного подключения к смартфону — приложение будет работать даже если мобильное устройство выключено. Кроме того, обновленная версия мессенджера построена при использовании инструментов Windows, что положительно сказалось на быстродействии приложения. Отмечается, что раньше WhatsApp работал на фреймворке Electron из-за чего был более «тяжелым» и медленным.

Стало известно о лимите сообщений в Telegram

Заявлено, что новый WhatsApp также поддерживает зашифрованные видеозвонки до 8 участников и аудиозвонки до 32 участников, как и мобильные версии приложения. В будущем разработчики обещают увеличить эти лимиты.

Обновление уже доступно пользователям Windows в магазине Microsoft Store.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что пользователям WhatsApp разрешили просматривать общие группы контактов.

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