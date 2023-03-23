В десктопной версии WhatsApp появились новые функции

WhatsApp представил новый клиент для Windows, который отличается повышенной скоростью и возможностью работать независимо от смартфона. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

Теперь пользователи могут синхронизировать WhatsApp без активного подключения к смартфону — приложение будет работать даже если мобильное устройство выключено. Кроме того, обновленная версия мессенджера построена при использовании инструментов Windows, что положительно сказалось на быстродействии приложения. Отмечается, что раньше WhatsApp работал на фреймворке Electron из-за чего был более «тяжелым» и медленным.