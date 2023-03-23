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46 минут назад

Huawei представила защищённые умные часы Watch Ultimate

ITZine.ru

Сегодня Huawei провела большое мероприятие, на котором показала несколько новых продуктов. Одним из них стали новые защищённые умные часы под названием Huawei Watch Ultimate. Их фишкой стал прочный водонепроницаемый корпус, благодаря которому часы будут работать даже на глубине 100 метров.

Huawei представила защищённые умные часы Watch Ultimate
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Часы Ultimate оснащены массивным круглым 1,5-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с частотой обновления от 1 Гц до 60 Гц. Большой корпус вмещает большую батарею ёмкостью 530 мАч, которая обеспечивает 14 дней автономности при обычном режиме использования.

Itzine.ru

Часы поддерживают беспроводную зарядку Qi. Зарядное устройство в комплекте обеспечивает зарядку от 0 до 100% за 60 минут. Серди полезных функций можно выделить датчик ЧСС, мониторинг уровня кислорода в крови и возможность измерения ЭКГ.

Huawei Watch Ultimate также поставляется с режимом экспедиции — эта функция была разработана специально для любителей активного отдыха и использует возможности двухчастотного позиционирования с пятью системами GNSS, чтобы всегда обеспечивать точное определение местоположения.

Часы Huawei Watch Ultimate имеют корпус из жидкого металла на основе циркония, а один из ремешков представляет собой новый тип гидрогенизированного нитрилового каучука. Безель выполнен из керамики, а дисплей защищен сапфировым стеклом.

Huawei Watch Ultimate будут доступны в Великобритании и Европе с 3 апреля в двух версиях — Expedition Black (с каучуковым ремешком) и Voyage Blue (с металлическим ремешком). Цены будут объявлены позже.

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