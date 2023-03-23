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52 минуты назад

Ученые из Санкт-Петербурга создали биоэлектрод для заживления ран

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) создали графеновый биоэлектрод для лечения сложных ран с помощью электростимуляции. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе программы «Приоритет 2030».

Ученые из Санкт-Петербурга создали биоэлектрод для заживления ран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее исследования показали, что воздействие током на клетки кожи может улучшить заживление сложных травм мягких тканей и хронических ран при диабете. Для этого необходимы специальные токопроводящие материалы, которые непосредственно контактируют с пораженным участком кожи, доставляя у нему электричество.

Ученые из СПбПУ разработали новый материал для биоэлектродов на основе графена и токопроводящего полиимида. Его можно использовать для создания носимых устройств для электростимуляции. Материал не имеет промышленных аналогов в мире и разработан на основе отечественных связующих.

«Сейчас существует множество устройств, которые используют электростимуляцию, но в них есть существенный минус — электрод, который соприкасается с кожей, не обладает достаточной биосовместимостью, что ограничивает биомедицинский эффект — раны и рубцы заживают долго. Использование разработанного нами материала решает эту проблему и способствует более быстрому заживлению тканей», — рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта Вера Кодолова-Чухонцева.

Ученые протестировали материал на клетках кожи и показали, что он безопасен и стимулирует их восстановление. Материал можно использовать многократно, стерилизуя при высоких температурах.

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