Первый фюзеляж для нового самолета "Ладога" представят в 2023 году

Первый из четырех фюзеляжей для нового 44-местного самолета "Ладога" будет продемонстрирован в 2023 году. Об этом в четверг журналистам сообщил генеральный директор управляющей организации ООО "Авиакор - самарский авиационный завод" Алексей Гусев.
"У нас идет абсолютно все по плану, первый фюзеляж мы уже продемонстрируем в этом году. Пока у нас контракт на четыре фюзеляжа", - сказал он, не назвав точных сроков из-за "закрытого контракта".
Завод "Авиакор" начал работу над созданием нового самолета в марте прошлого года. По контракту с Уральским заводом гражданской авиации самарское предприятие должно изготовить четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации самолета.
"Ладога" - 44-местный разрабатываемый турбовинтовой самолет. Он должен прийти на смену Ан-24 и Ан-26. Серийные поставки запланированы на 2026 год.