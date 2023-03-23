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2 часа назад

Первый фюзеляж для нового самолета "Ладога" представят в 2023 году

ТАССиещё 1

Первый из четырех фюзеляжей для нового 44-местного самолета "Ладога" будет продемонстрирован в 2023 году. Об этом в четверг журналистам сообщил генеральный директор управляющей организации ООО "Авиакор - самарский авиационный завод" Алексей Гусев.

Первый фюзеляж для нового самолета "Ладога" представят в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас идет абсолютно все по плану, первый фюзеляж мы уже продемонстрируем в этом году. Пока у нас контракт на четыре фюзеляжа", - сказал он, не назвав точных сроков из-за "закрытого контракта".

Завод "Авиакор" начал работу над созданием нового самолета в марте прошлого года. По контракту с Уральским заводом гражданской авиации самарское предприятие должно изготовить четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации самолета.

"Ладога" - 44-местный разрабатываемый турбовинтовой самолет. Он должен прийти на смену Ан-24 и Ан-26. Серийные поставки запланированы на 2026 год.

Наука и техника,Алексей Гусев,Авиакор,
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