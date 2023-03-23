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38 минут назад

Саудовская Аравия и ОАЭ заявили о планах инвестировать в SpaceX Маска

Lenta.ruиещё 1

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили о планах вложить деньги в частную космическую компанию SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, пишет издание The Information со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия и ОАЭ заявили о планах инвестировать в SpaceX Маска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в компанию хотят инвестировать дочернее подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и инвестиционная компания Абу-Даби. Речь идет о Badeel, которая принадлежит саудовскому суверенному фонду Public Investment Fund (PIF), а также эмиратской фирме Alpha Dhabi.

Ранее украинская IT-компания «Старлинк» отсудила у Илона Маска право использовать это название. Корпорация SpaceX, владеющая группировкой спутников связи Starlink, требовала досрочно прекратить действие украинской торговой марки.

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