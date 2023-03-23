Саудовская Аравия и ОАЭ заявили о планах инвестировать в SpaceX Маска

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили о планах вложить деньги в частную космическую компанию SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, пишет издание The Information со ссылкой на источники.

По данным издания, в компанию хотят инвестировать дочернее подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и инвестиционная компания Абу-Даби. Речь идет о Badeel, которая принадлежит саудовскому суверенному фонду Public Investment Fund (PIF), а также эмиратской фирме Alpha Dhabi.