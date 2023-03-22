Гейтс перечислил риски использования искусственного интеллекта

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект является революционным достижением в области технологий, которое имеет многочисленные риски. О них он рассказал у себя в блоге.

В частности, по мнению Гейтса, массовое распространение ИИ «поднимет ряд сложных вопросов о рабочей силе, правовой системе, необъективности и многом другом». Кроме того нейросети могут изменить работу целых отраслей, в том числе сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Например, Гейтс считает, что ИИ сможет взять на себя семенную селекцию, составление планов в школах и бумажную работу в медучреждениях.

Сооснователь Microsoft отметил, что нейросети при использовании в таких областях принесут большую пользу, но только в том случае, если люди будут использовать новые возможности рационально.