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7 минут назад

Билл Гейтс перечислил риски использования ИИ

Елена Прошина

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект является революционным достижением в области технологий, которое имеет многочисленные риски. О них он рассказал у себя в блоге.

Гейтс перечислил риски использования искусственного интеллекта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, по мнению Гейтса, массовое распространение ИИ «поднимет ряд сложных вопросов о рабочей силе, правовой системе, необъективности и многом другом». Кроме того нейросети могут изменить работу целых отраслей, в том числе сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Например, Гейтс считает, что ИИ сможет взять на себя семенную селекцию, составление планов в школах и бумажную работу в медучреждениях.

Сооснователь Microsoft отметил, что нейросети при использовании в таких областях принесут большую пользу, но только в том случае, если люди будут использовать новые возможности рационально.

Также Гейтс указал на угрозу монополизации ИИ. Он считает, что технология должна быть доступна всем, а не только состоятельным людям, поэтому властям стран необходимо следить за этим. При этом Гейтс уверен, что люди, использующие ИИ, могут сами стать угрозой в будущем и призвал правительства государств «устанавливать ограничения» на его использование.

Наука и техника,Билл Гейтс,Microsoft,
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