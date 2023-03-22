Названы последствия сексуального воздержания для мужчин

В исследовании приняли участие 348 одиноких мужчин в возрасте от 18 до 77 лет. Результат исследования показал, что длительность сексуального воздержания напрямую влияло на то, как часто мужчины демонстрировали негативное отношение к противоположному полу. При этом учёные подчеркнули, что не все из испытуемых демонстрировали подобное поведение – в какой конкретно момент сексуальная потребность переходит в женоненависть, учёные установить не смогли.