Названы последствия сексуального воздержания для мужчин

Названы последствия мужского сексуального воздержания
Согласно последним исследованиям нидерландских учёных, длительное воздержание от секса приводит мужчин к женоненавистничеству. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».
В исследовании приняли участие 348 одиноких мужчин в возрасте от 18 до 77 лет. Результат исследования показал, что длительность сексуального воздержания напрямую влияло на то, как часто мужчины демонстрировали негативное отношение к противоположному полу. При этом учёные подчеркнули, что не все из испытуемых демонстрировали подобное поведение – в какой конкретно момент сексуальная потребность переходит в женоненависть, учёные установить не смогли.
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