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22 минуты назад

Китай вывел на орбиту четыре спутника группировки «Тяньму-1»

Lenta.ru

Китайская ракета-носитель «Куайчжоу-1А» вывела на орбиту четыре спутника, которые войдут в орбитальную группировку «Тяньму-1». Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (China Aerospace Science & Industry Corporation, CASIC), передает «Интерфакс».

Китай вывел на орбиту четыре спутника группировки «Тяньму-1»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что запуск ракеты с метеорологическими спутниками осуществили в 17:09 по пекинскому времени (12:09 мск) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу на севере Китая.

Аппараты «Тяньму-1-03», «Тяньму-1-04», «Тяньму-1-05» и «Тяньму-1-06» будут собирать данные о различных атмосферных частицах, а также отслеживать изменения в атмосфере, ионосфере и мировом океане.

Спутники создали специалисты предприятия Xiyong Microelectronics Park, которое является дочерней структурой CASIC, а ракету «Куайчжоу-1А» разработала компания ExPace. Носитель может вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом около 300 килограммов.

Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники сообщила, что спутник дистанционного зондирования Земли Horus-2 вывели на орбиту. Запуск осуществили при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2C».

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