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1 час назад

Показана связь между сверхновыми и биоразнообразием на Земле

Lenta.ru

Количество сверхновых, вспыхнувших в окрестностях Солнца, значительно повлияло на морское биоразнообразие за последние 500 миллионов лет. К такому выводу пришли ученые Технического университета Дании, которые опубликовали статью в журнале Ecology and Evolution.

Показана связь между сверхновыми и биоразнообразием на Земле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обширные исследования летописи окаменелостей показали, что разнообразие форм жизни значительно менялось в течение геологического времени. В новой работе показано, что причиной этого может являться излучение взорвавшихся звезд, поскольку количество сверхновых в определенные промежутки времени тесно связано с изменениями в разнообразии таксонов морских организмов.

Исследователи проанализировали биоразнообразие фанерозойского эона, который начался около 539 миллионов лет назад и продолжается до сих пор, по окаменелым останкам в мелководных участках моря вдоль континентальных побережий. Оказалось, что большое количество сверхновых совпадает с пиками биоразнообразия.

Корреляция объясняется тем, что сверхновые влияют на климат Земли, способствуя более выраженной разнице между экватором и полярными регионами. В результате возникают более сильные ветры, влияя на перемешивание океана и перенос необходимых для жизни питательных веществ в поверхностные воды вдоль континентального шельфа. Валовая первичная биопродуктивность обеспечивает энергию для экологических систем, и предполагается, что изменения в биопродуктивности могут влиять на биоразнообразие.

Влияние сверхновых на климат опосредуется космическими лучами — пучками высокоэнергетических частиц. Сталкиваясь с атмосферой Земли, они производят ионы, помогая формировать аэрозоли и, в конечном итоге, облака.

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